Kızılırmak Deltası: Kuş Cenneti - Son Dakika
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Kızılırmak Deltası: Kuş Cenneti

UNESCO Geçici Miras Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası, 365 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

14.05.2025 13:08
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Samsun'daki UNESCO Geçici Miras Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası, kuşların göç rotasında yer alıyor ve her yıl yüzlerce kuşa ev sahipliği yapıyor.

UNESCO Geçici Miras Listesi'nde yer alan, zengin sulak alanlara sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bugüne kadar yapılan gözlemlerde tespit edilen 365 kuş türü bulunuyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Sulak Alan Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, AA muhabirine, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin 56 bin hektarlık geniş bir alanı kapladığını, Bafra ilçesinin yüzde 80'ini, 19 Mayıs ilçesinin yüzde 15'ini ve Alaçam ilçesinin de yüzde 5'ini içine aldığını belirtti.

Türkiye'de görülen yaklaşık 500 kuş türünün 365'inin Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde tespit edildiğini belirten Yılmaz, "Bu türlerin 200'ü ilkbahar ve sonbaharda gelen misafirlerimiz, geri kalan 165 tür ise bölgemizde üreyen yerleşik türlerimizdir." dedi.

"Kuşlar burada kaybettikleri enerjiyi toparlayıp göç yollarına devam ediyorlar"

Özellikle kış ortasında bölgede yoğun bir kuş popülasyonu yaşandığını dile getiren Yılmaz, "Kuzeydeki göllerin donmasıyla birlikte kuzeyden güneye doğru bir göç yaşanıyor. Karadeniz'i aştıktan sonra kuşlar burada konaklıyor. Burayı adeta bir otel ya da akaryakıt istasyonu gibi düşünebilirsiniz. Kuşlar burada kaybettikleri enerjiyi toparlayıp göç yollarına devam ediyorlar." diye konuştu.

Denize sıfır konumdaki ağaçların sürekli bir dinlenme alanı oluşturduğunu ve göçmen kuşlara ev sahipliği yaptığını anlatan Yılmaz, "Ziyaretçilerimiz, kuşların dinlenmek için kullandıkları ağaçları bembeyaz bir şekilde görebilirler. Kuşlar sürekli olarak bu bölgede konakladıkları için ağaçlar tamamen dışkılarıyla kaplanarak bu çarpıcı beyaz görüntüyü alıyor. Burada dinlenen kuşlar daha sonra tekrar göç yollarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Deltada sıkça rastlanan türlerin büyük akbalıkçıllar, şahinler, küçük orman kartalları ve tahtalı güvercinler olduğunu aktaran Yılmaz, büyük orman kartallarının da görüldüğünü aktardı.

Yılmaz, söğüt bülbülleri, boz ötleğenler, ak gerdanlı ötleğenler, kızılkuyruklar, çeltikçiler, erguvani balıkçıllar, çeşitli kum kuşları, ak leylekler, uzunbacaklar, ak pelikanlar, sarı kuyruksallayanlar, kır kırlangıçları, örümcek kuşları, bülbüller, çizgili ötleğenler, kaşıkçılar, çamur çullukları, orman çıvgınları ve kızılbacakların yaz aylarında deltayı ziyaret eden türler arasında olduğunu belirtti.

Ötücü kuğular, turnalar, küçük kuğular, ötücü büyük kuğular, sakarca kazları, boz kazlar, sakarmekeler, çeşitli ördek türleri (yeşilbaş ördek ve tepeli patka gibi), büyük örümcek kuşları, kızıl gerdanlı dalgıçlar, kara tavuklar, ardıçlar, ispinozlar ve kiraz kuşlarının kış aylarında deltada görüldüğünü vurgulayan Yılmaz, flamingoların ise deltada nadir olarak gözlemlendiğini dile getirdi.

Yılmaz, bölgenin yalnızca kuşlara değil, aynı zamanda yılkı atlarına, sığırlara, mandalara, yaban tavşanlarına, su samurlarına ve daha pek çok canlı türüne ev sahipliği yaptığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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