Kızılırmak Deltası'nda Yaz Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızılırmak Deltası'nda Yaz Ziyareti

Kızılırmak Deltası\'nda Yaz Ziyareti
23.07.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yaz suyu çekilmesi beslenme alanları oluşturuyor, zengin kuş çeşitliliği var.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yaz mevsiminin gelmesiyle mevsimsel olarak çekilen su, yeni beslenme alanları ortaya çıkarıyor.

Samsun'un Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinin sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgenin de içinde bulunduğu 56 bin hektar alanı kaplayan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'nin önemli sulak alanlarından birini oluşturuyor.

İrili ufaklı çok sayıdaki gölün, sazlık alanların, ender subasar çayırlarının yer aldığı deltada 365 kuş türü barınıyor.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin 5 bin 174 hektarlık kısmı yaban hayatı geliştirme alanı kapsamında Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunuyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2016 yılında giren, araç girişine 2018 yılında kapatılan, zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olan delta, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için de yaşamsal önem taşıyor.

İlkbaharda leylek gibi göçmen kuşların geldiği deltada manda ve yılkı atları da görülebiliyor.

Suyun sığlaşmasıyla dipteki besinler ortaya çıkıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, AA muhabirine, 56 bin hektar alanı kaplayan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin 21 bin 700 hektarının sulak alan olduğunu söyledi.

Yaz aylarının gelmesiyle mevsimsel olarak suyun kademeli olarak çekildiğini belirten Yılmaz, suyun sığlaşmasıyla dipteki besinlerin ortaya çıktığını ve kuşlar için zengin bir yem sahası oluştuğunu vurguladı.

Yılmaz, "Çekilen su yeni beslenme alanlarına dönüşüyor. Mevsimsel olarak değiştiği için her mevsim farklı bir kuş türünü görüyor delta. Ziyaretçilerimiz yılın her mevsimi bu bölgede o mevsime ait kuş türlerini, yılkı atlarını, sürüngenleri, amfibileri görebiliyor. Yaz aylarının bitmesiyle beraber bölge kuzeyden güneye göç alacak." dedi.

Karadeniz'de göç yollarını aşan türlerin konaklama alanı olarak Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni kullandığını anlatan Yılmaz, "Yılın her ayı, her günü gelen ziyaretçilerimiz Samsun Büyükşehir Belediyesinin otobüs ve akülü araç turlarıyla, bisikletlerle veya yaya olarak bu özel bölgeyi gezebiliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Bafra Ovası, Güncel, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılırmak Deltası'nda Yaz Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı Karadeniz'de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı
Mutlu başlayan yolculuk faciayla bitti Bir aileyi ayıran kaza Mutlu başlayan yolculuk faciayla bitti! Bir aileyi ayıran kaza
Küçükçekmece’de hamile eşine tatlı almaya çıkan adama bıçaklı saldırı Küçükçekmece'de hamile eşine tatlı almaya çıkan adama bıçaklı saldırı
Turizm cennetinde cehennem sıcağı: Termometreler 44 dereceyi gördü Turizm cennetinde cehennem sıcağı: Termometreler 44 dereceyi gördü
Maça gelmeyen Aziz Yıldırım’ın nerede olduğu ortaya çıktı Maça gelmeyen Aziz Yıldırım'ın nerede olduğu ortaya çıktı

12:04
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
11:44
Bir dönemin sonu Bu tutarlar artık ATM’den çekilemeyecek
Bir dönemin sonu! Bu tutarlar artık ATM'den çekilemeyecek
11:36
Polis, öğretmen, doktor Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
Polis, öğretmen, doktor! Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
11:23
Gözaltındaki Ezel Akay’ın evinden şok görüntüler Kenevir tarlasına çevirmiş
Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Kenevir tarlasına çevirmiş
10:40
Yazışmalar ortaya çıktı Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
09:28
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 12:34:29. #7.13#
SON DAKİKA: Kızılırmak Deltası'nda Yaz Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.