Kızılırmak Deltası'ndaki leylek yuvası sayısında artış gözlemlendi - Son Dakika
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Kızılırmak Deltası'ndaki leylek yuvası sayısında artış gözlemlendi

Kızılırmak Deltası\'ndaki leylek yuvası sayısında artış gözlemlendi

OMÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, Kızılırmak Deltası'ndaki leylek yuvası sayısında artış olduğunu belirtti. Leyleklerin bir kısmının bu yıl göç etmeden kışlama yaptığını ve Türkiye'ye erken geldiğini söyleyen Yavuz, leyleklerin yuva yapma yerlerinin değiştiğini ve artık büyük elektrik direklerine yuva yaptıklarını ifade etti.

04.04.2024 12:57  Güncelleme: 12:58
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğretim Üyesi ve Ornitoloji Araştırma Merkezi Görevlisi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, Kızılırmak Deltası'ndaki leylek yuvası sayısında artış gözlemlediklerini söyledi.

Yavuz, AA muhabirine, Kızılırmak Deltası'nın leylek popülasyonu için çok önemli bir alan olduğuna işaret etti.

Leyleklerin bir kısmının bu yıl göç etmeden kışlama yaptığını belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"Bu yıl enteresan şekilde çok fazla yerde, kışlayan leylekler oldu. Biliyorsunuz Akdeniz kıyılarında özellikle Portekiz ve İspanya'da zaten yıllardır leylekler kışlamaya başlamıştı. Fırsatçı türler olmaya başladılar. Yani buldukları her yerde beslenebiliyorlar. Aslında kışlamak ve göç etmek besin bulabilmek, barınma yeri bulabilmekle ilgili bir şey. Eğer kuş ihtiyaç duymuyorsa göç etme ihtiyacı da duymuyor. İşte Portekiz ve İspanya'da kışlıyorlardı. Birkaç yıldır Iğdır'dan İstanbul'dan kışlama kayıtları geliyordu. Bu sene çok fazla yerden kışlama kayıtları geldi."

Yavuz, Türkiye'ye leyleklerin çok erken gelmeye başladığını vurgulayarak, "Yani bizim normalde mart ayının ilk haftası gelen leyleklerimiz şubat ortasında buradaydı." dedi.

Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ile Sulak Alanlar Yönetim Planı çerçevesinde leylek popülasyonunun tespit edilmesi, izlenmesi için OMÜ Kuş Gözlem Topluluğu'ndaki öğrencilerle sayım yapacaklarını ifade eden Yavuz, şöyle devam etti:

"Şu an tabii ki genel gördüğümüz yuvalar artıyor ve yuva yerleri de değişiyor. Ağaçlarda yuva yapıyordu, şu an Türkiye'de genel olarak leylekler ya evin çatısında ya direklerde yuva yapardı. Yol kenarlarında elektrik direklerinde görürsünüz. Ama Kızılmak Deltası'nda diğer alanlardan farklı olarak ağaçlarda çok fazla yuva var. Yani yuvaların yüzde 98'i ağaçlarda. Ama son zamanlarda bu da değişmeye başladı. Çünkü leyleklerin yuva yapabileceği ağaç sayısı azalıyor, ağaçlar fırtınada yıkılıyor. Dolayısıyla artık büyük elektrik direklerine, telefon direklerine yuva yaptıklarını görüyoruz ve yuva sayısında artış gözlemliyoruz."

Bu arada, Bafra ilçesine bağlı Doğanca Mahallesi'nde 2 dönüm ormanlık alandaki leylek yuvalarının çokluğu nedeniyle "Leylek köyü" olarak adlandırılan bölgedeki ağaçlarda bulunan yuvalar leyleklerle doldu.

Kaynak: AA

Türkiye, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

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