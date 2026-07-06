Kızılırmak Nehri'nde Kaybolan Soner Koçyiğit İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kızılırmak Nehri'nde Kaybolan Soner Koçyiğit İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kızılırmak Nehri\'nde Kaybolan Soner Koçyiğit İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
06.07.2026 14:55
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne giren Soner Koçyiğit kayboldu.

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde serinlemek için girdiği Kızılırmak Nehri'nde kaybolan Soner Koçyiğit'i (37) arama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kızılırmak Nehri'nin Burhan köyü köprüsü yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için 2 arkadaşıyla birlikte nehre giren Soner Koçyiğit, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar sonrası aynı bölgede 2 Temmuz'da suda kaybolan Gülseren Şahin'i (15) arama çalışmalarına katılan Sivas ve Samsun AFAD, Malatya Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi, Ordu Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri ve Gemerek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Soner Koçyiğit için suda arama çalışması başlatıldı. Gece son verilen arama çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden başladı. Şu ana kadar Soner Koçyiğit'e ait bir iz bulunamadı.

Kaynak: DHA

Kızılırmak, 3. Sayfa, Gemerek, Güncel, Sivas, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılırmak Nehri'nde Kaybolan Soner Koçyiğit İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kızılırmak Nehri'nde Kaybolan Soner Koçyiğit İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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