Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde eski kimliklerini yeni kimlik kartıyla değiştirme işlemi tamamlandı.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün başlattığı "Eski kimliğini değiştirmeyen kalmasın" projesi Kaymakam Bilal Çitil'in destekleriyle ilçedeki vatandaşların eski kimliklerini yeni kimlik kartıyla değiştirme işleminin tamamlandığı bildirildi.
Çitil, tarafından nüfus müdürü ve personeline başarı belgesi takdim edildi.
Son Dakika › Güncel › Kızılören'de Eski Kimlikler Değiştirildi - Son Dakika
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