Kızıltepe Belediyesi Okullara Spor Malzemesi Desteği Verdi - Son Dakika
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Kızıltepe Belediyesi Okullara Spor Malzemesi Desteği Verdi

Kızıltepe Belediyesi Okullara Spor Malzemesi Desteği Verdi

Kızıltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan spor malzemesi setleri, okul yönetimlerine teslim edildi. Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, her yıl okullara spor malzemeleri desteği sağladıklarını belirtti ve desteklerinin devam edeceğini söyledi.

21.02.2024 12:09
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Kızıltepe Belediye tarafından okullara spor malzemesi desteği verildi.

Kızıltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve içerisinde masa tenisi topu ve raketi, badminton raketi ve topu, antrenman yeleği, atlama ipi, voleybol, basketbol, futbol ve hentbol topu, basketbol çember filesi, kaleci eldiveni, sek sek brandası, fiziksel etkinlikler seti, jimnastik ve voleybol filesi bulunan setler okul yönetimlerine teslim edildi.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, her yıl spor malzemeleri konusunda okullara gereken desteği sağladıklarını söyledi.

Şahin, "Gençlerimizin iyi ve gelişmiş ortamlarda en iyi ekipmanlar ile eğitim almalarını önemsiyor ve destek oluyoruz. Kızıltepe'de spor ve sporcuya verdiğimiz desteği sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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