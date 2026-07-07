Kızıltepe\'de 680 Metre Atık Su Hattı İmalatı Tamamlandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 680 metre uzunluğundaki atık su hattı imalatı yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, yeni imar alanlarının atık su hattı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Yenikent Mahallesi'nde başlattığı çalışmalar tamamladı.

Çalışma kapsamında 680 metre uzunluğunda atık su hattı döşendi.