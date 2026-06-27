Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
Suriye sınırına yakın kırsal Sevimli Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de Anız Yangını - Son Dakika
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