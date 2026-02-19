Kızıltepe\'de Apartman Yangını

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Yeni Mahalle 514. Sokak'taki bir apartmanın 3. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.