Mardin'in Kızıltepe ilçesinde asansör boşluğuna düşen kadın yaşamını yitirdi.
Birsel K. (42), Ersoylu Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katında oturan kızını ziyarete gitti.
Çıkışta asansöre binmek isteyen 4 çocuk annesi Birsel K, asansör kabininin yerinde olmadığını fark etmeyerek asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın, düştüğü yerden çıkarılarak ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Birsel K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de Asansör Boşluğuna Düşen Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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