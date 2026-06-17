Kızıltepe'de Düğün Ateşinde 76 Yaşındaki Kadın Öldü - Son Dakika
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Kızıltepe'de Düğün Ateşinde 76 Yaşındaki Kadın Öldü

17.06.2026 15:30
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Düğünde havaya açılan ateş sonucu ağır yaralanan 76 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi, 2 tutuklama.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden kadının yaşamını yitirdiği olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mezopotamya Mahallesi'nde 14 Haziran'da düğün töreninin ardından gelin eve getirilirken havaya rastgele açılan ateş sonucu mermi isabet eden Hedli Ç'nin (76) yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Olay

Mezopotamya Mahallesi'nde 14 Haziran'da düğün töreninin ardından 23.30 sıralarında gelin eve getirilirken havaya rastgele ateş açılmış, o sırada balkonda bulunan Hedli Ç, göğsüne kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Kadın, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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