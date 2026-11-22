HALİL İBRAHİM SİNCAR/ BEŞİR ŞAVUR - Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir ilkokulda müdür olarak görev yapan bedensel engelli İzzet Taşkın, öğrencilerine daha güzel bir eğitim ortamı sunmak için okulun duvarlarını resimlerle donattı.

Kızıltepe'de dünyaya gelen Taşkın, 6 yaşında geçirdiği hastalık nedeniyle yaşamını bedensel engelli olarak sürdürmeye başladı.

İlkokul öğretmeni Mehmet Ali Aras'a duyduğu sevgiyle öğretmen olmaya karar veren Taşkın, ilkokul, ortaokul ve lise eğitiminin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nde öğrenim gördü.

Taşkın, üniversitede okuduğu dönemde Güzel Sanatlar Fakültesinde öğrenim gören arkadaşlarından etkilenerek resme ilgi duymaya başladı.

Mezun olduktan sonra atandığı Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde öğretmenlik ve idarecilik yapan Taşkın, 4 yıl önce müdür olarak görevlendirildiği Kızıltepe Mezopotamya İlkokulunun koridor ve merdiven boşluğundaki duvarlarını yağlı boya resimlerle süslemeye karar verdi.

Okulda görevini sürdüren Taşkın, arta kalan zamanlarda duvarları doğa ve hayvan resimleriyle süslüyor.

Bu çalışmasıyla öğrencilerin resme olan merakını artıran azmiyle örnek olan Taşkın, öğrencilerin daha güzel ve renkli bir ortamda eğitim görmelerini sağlıyor.

"Çocuklar okula daha severek geliyor"

Taşkın, AA muhabirine, ilkokul öğretmeninin etkisiyle küçük yaşlarda bu mesleğe ilgi duyduğunu söyledi.

Çocukken geçirdiği ateşli bir hastalık nedeniyle yapılan iğnenin iki bacağında güç kaybına neden olduğunu anlatan Taşkın, bu durumun eğitim hayatına ve öğretmenlik tutkusuna engel olamadığını vurguladı.

Taşkın, 8 yaşında ilkokula başlayabildiğini, üniversiteyi tamamlayana kadar da çeşitli zorluklarla karşılaştığını ifade ederek, bunlara rağmen hiçbir zaman pes etmediğini belirtti.

Eğitim konusunda annesinin ve ilkokul öğretmeninin hayatındaki etkisine değinen Taşkın, "Annem okumamı çok istediği için her gün okuldan eve geldiğimde 'Ne öğrendiysen bana da öğret, ben de seninle birlikte öğreneyim.' derdi. Başta amacını anlamamıştım ancak sonradan rahmetli annemin benimle birlikte dersleri tekrar ederek okuma yazma öğrendiğini fark ettim. O günden bu yana okumanın ve eğitim sevgisinin hayatımda ayrı bir yeri var. İlkokul öğretmenimin de üzerimde çok büyük etkisi oldu. Şefkatle yaklaşır, her zaman güler yüzlü davranır ve bana hiçbir zaman kızmazdı." dedi.

Taşkın, üniversite yıllarında resim alanında eğitim gören arkadaşlarıyla aynı evde kaldığını anlatarak, bu süreçte resme ilgi duymaya başladığını belirtti.

Okul duvarlarında çocukların ilgisini çekebilecek bir çalışma yapmaya karar verdiğini ifade eden Taşkın, "Duvarlarda doğa resimlerinin yanı sıra deniz altındaki yaşamı yansıtan, çocukların merak duyduğu canlıların çizimini yaptık. Bu çizimler çocukların oldukça ilgisini çekiyor. Ahtapotu, balığı ve deniz altındaki yaşamı merak ediyorlar. Şimdi ise çocuklar at figürü çizmemi istiyor. Onu da yakında çizeceğim." diye konuştu.

Taşkın, bu çalışmanın öğrencilerde olumlu etki oluşturduğunu anlatarak, "Güzel ve temiz bir ortam olduğunda çocuklar okula daha severek geliyorlar, kendilerini oraya ait hissediyor ve okulu koruma konusunda daha duyarlı davranıyor. Duvarlar çizilmesin, zarar görmesin diye çocuklar artık birbirlerini uyarıyor. Çocuklarda okula ve eğitime yönelik bir heyecan da oluştu." ifadelerini kullandı.

"Kendimi engelli görmediğim için engel de tanımıyorum"

Okulda yaptığı bu çalışmanın çocuklarda resim merakı oluşmasını da sağladığını anlatan Taşkın, bazı öğrencilerin haftada bir gün bahçede resim yapmak istediklerini, bu tür etkinliklerin çocukların boş zamanlarını sanatla değerlendirmeleri açısından önemli olduğunu kaydetti. Mesleğinde 26. yıla giren Taşkın, şöyle konuştu:

"Kendimi hiçbir zaman engelli olarak görmedim. Kendimi engelli görmediğim için de engel de tanımıyorum. Öğrenmenin ve öğretmenin önünde hiçbir engel olamaz. Öğrencilerimi daha iyi şartlarda yetiştirmek ve onların hayatlarına dokunabilmek için çaba gösteriyorum. Okulu güzelleştirme konusunda İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve şube müdürlerimizin destekleri bizim için önemli oldu. Desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Elimizden geldiğince okulu daha da güzelleştirmeye çalışacağız."

"Çalışma azminden ilham alıyoruz"

Okulda görev yapan öğretmen Yeter Erez, öğretmenlerin ve öğrencilerin okula önemli katkılar sunan İzzet Taşkın'ı çok sevdiğini belirtti.

Müdür Taşkın'ın duvarlara yaptığı resimlerin çocukları heyecanlandırdığını dile getiren Erez, bu çalışmanın öğrencilerin azmini ve çalışma isteğini artırdığını ifade etti.

Erez, "Çalışma azminden ilham alıyoruz. Öğrenciler onun azmini ve gayretini gördükçe heyecan yaşıyor." dedi.

Öğrencilerden Besna Kanat ise müdürlerinin okulun duvarlarına çizdiği resimlerin kendilerini mutlu ettiğini anlatarak, "Büyüyünce öğretmen olmak ve müdürümüz gibi okuluma güzel bakmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Elif Ergüven de okulun temiz tutulduğunu, duvarlarının resimlerle renklendirildiğini belirterek, bu çalışmalardan dolayı müdürlerine teşekkür ettiklerini söyledi.