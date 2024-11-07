Kızıltepe'de Güvenlik Değerlendirme Toplantısı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin başkanlığında Kızıltepe Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, mevcut asayiş ve güvenlik durumu değerlendirilerek, ilçenin huzurunu ve güvenliğini bozacak her türlü olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Ekmekçi ve İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir katıldı.