Kızıltepe\'de İş Makinelerine Yangın

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yangın çıkan park halindeki 2 iş makinesinde hasar oluştu.
Koçhisar Mahallesi'nde dün akşam park halindeki 2 iş makinesi henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş makinelerinde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
