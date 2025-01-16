Kızıltepe'de Kavga: 14 Tutuklama

Güncel

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan, 13 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çay bahçesinde önceki gün çıkan ve 13 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kızıltepe ilçesinde 14 Ocak'ta iki grup arasında çay bahçesinde çıkan kavgada 13 kişi yaralanmıştı.