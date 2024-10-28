Kızıltepe'de Kereste Atölyesinde Yangın - Son Dakika
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Kızıltepe'de Kereste Atölyesinde Yangın

Kızıltepe\'de Kereste Atölyesinde Yangın

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kereste atölyesinde çıkan yangın 2 saatlik müdahale ile söndürüldü.

28.10.2024 12:55
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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kereste atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir kereste atölyesinde, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 30 personel ve 8 araç sevk edildi. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Atölyede zarar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

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