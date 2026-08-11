Kızıltepe'de Minibüs Çarpması: 1 Ölü
75 yaşındaki Mehmet T, Kızıltepe'de minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Turgut Özal Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet T'ye (75) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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