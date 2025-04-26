Kızıltepe\'de Minibüs Kazası: 79 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde şehir içi yolcu minibüsünün çarptığı Arap Ökmen (79), hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Erdemler Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen şehir içi yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Arap Ökmen'e çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ökmen, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ökmen, burada hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.