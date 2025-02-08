MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi; cadde ve sokaklar göle döndü.
Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Eski Hastane Caddesi ve Şanlıurfa Caddesi'nde su birikintileri oluşurken, zemin katta bulunan bazı işyerlerini ise su bastı.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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