Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

05.06.2026 20:29
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ersoylu Mahallesi'nde dün iki grup arasında çıkan ve M.A.S'nin (32) hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ersoylu Mahallesi'nde dün iki grup arasında çıkan silahlı kavgada H.Ç. (42), Ş.Ç. (53), M.A.S. (30) ve M.A.S. (32) yaralanmıştı. Yaralılardan M.A.S, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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