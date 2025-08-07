Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.
Kırsal Karabent Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
M.B. (60) ve G.B. (42) açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İki kişinin cesedi, Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 2 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?