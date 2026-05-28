ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada ölen 2 kişinin Abdullah Kılınç (29) ile Doğan Baday (35) olduğu belirtildi. 7 yaralının tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin),
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 2 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?