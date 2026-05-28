Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 2 Ölü, 7 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Doğan B. (35) ile Abdullah K. (29), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.