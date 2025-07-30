Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yoldan çıkan tırın sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, kırsal Sürekli Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya girdi.
Kazada, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de Tır Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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