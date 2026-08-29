Kızıltepe'de TIR Yangını - Son Dakika
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Kızıltepe'de TIR Yangını

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Mardin Kızıltepe'de lastik yüklü TIR yangını söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde araç lastiği yüklü TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Kızıltepe-Viranşehir yolu Mardin istikametinde seyir halindeki lastik yüklü TIR'da, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızıltepe'de TIR Yangını - Son Dakika

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