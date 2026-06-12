DEFNEDİLDİ
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Abdulkadir Korkmaz'ın (74) cenazesi, otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. Korkmaz'ın cenazesi, Derik ilçesine getirilerek kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Yaralanan 4 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Salih KESKİN-Emrullah KARAKAŞ/MARDİN,
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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