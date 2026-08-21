Kızıltepe\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Artuklu-Kızıltepe kara yolunda dün gece sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, 2 sürücü yaralandı.

Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.