Kızıltepe'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Artuklu-Kızıltepe kara yolunda dün gece sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, 2 sürücü yaralandı.
Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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