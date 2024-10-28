MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kereste atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir kereste atölyesinde, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 30 personel ve 8 araç sevk edildi. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Atölyede zarar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?