Kızıltepe\'de Yangın Kontrol Altına Alındı

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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kereste atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir kereste atölyesinde, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 30 personel ve 8 araç sevk edildi. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Atölyede zarar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.