Kızıltepe\'de Yangın Söndürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

İpek Mahallesinde 9 katlı bir apartmanın 5. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.