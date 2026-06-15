Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırsal Akyüz Mahallesi'nde bir tarlada dorsesine buğday yüklenen tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır, kullanılamaz hale geldi, dorsedeki buğday zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de Yangın: Tır Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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