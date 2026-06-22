Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kızıltepe-Artuklu kara yolunun Yenikent Mahallesi mevkisinde dün yolun karşısına geçmeye çalışan Kamile Günsever'e (78) otomobil çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kadın ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Günsever, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?