Kızıltepe'deki Bıçaklı Kavga: 7 Tutuklama - Son Dakika
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Kızıltepe'deki Bıçaklı Kavga: 7 Tutuklama

Mardin Kızıltepe'de bıçaklı kavgada 16 şüpheliden 7'si tutuklandı, 7 kişi yaralandı.

19.12.2024 14:46
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 7 kişinin yaralandığı bıçakla kavgaya ilişkin gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Yenikent Mahallesi'nde önceki gün aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan, 7 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kavgaya karıştığı gerekçesiyle 16 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerince ayrıca olay yerinde yapılan çalışmalarda av tüfeği bulundu.

Şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest kaldı.

Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri salıverildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kızıltepe'deki Bıçaklı Kavga: 7 Tutuklama - Son Dakika

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