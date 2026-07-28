Kızıltepe'deki Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızıltepe'deki Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızıltepe'de 6 ay önce çıkan yangında ağır yaralanan Hüseyin K. hastanede yaşamını yitirdi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaklaşık 6 ay önce 2 kişinin hayatını kaybettiği ev yangınında ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kırsal Akyazı Mahallesi'nde 2 Şubat'ta çıkan yangında ağır yaralanan Hüseyin K. (60), Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin ardından Kırsal Akyazı Mahallesi'ne getirilen Hüseyin K'nin cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

2 Şubat'ta çıkan ev yangınında Hamit K. (70) ile eşi Azize K. (72) yaşamını yitirmiş, yangında ağır yaralanan Hamit K'nin kardeşi Hüseyin K. (60) ve Hüseyin K'nin oğlu Ahmet K. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA

Acil Durum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızıltepe'deki Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Toprak, saman ve keçi kılıyla yapılıyor ve 18 yıla kadar dayanıyor: Fiyatı 12 bin TL Toprak, saman ve keçi kılıyla yapılıyor ve 18 yıla kadar dayanıyor: Fiyatı 12 bin TL
Rusya’dan çarpıcı hamle Putin resmen imzaladı Rusya'dan çarpıcı hamle! Putin resmen imzaladı
İtalyan Mahkemesinden Mauro Icardi’yi sevindiren karar, mahkeme Wanda’nın nafaka talebini reddetti İtalyan Mahkemesinden Mauro Icardi’yi sevindiren karar, mahkeme Wanda'nın nafaka talebini reddetti
Hatay’da 3 çoocuk babası adam iş yerinde ölü bulundu Hatay'da 3 çoocuk babası adam iş yerinde ölü bulundu
Milyonları ilgilendiren değişiklik e-Devlet detayı dikkat çekti Milyonları ilgilendiren değişiklik! e-Devlet detayı dikkat çekti
Türk vatandaşlarına kötü haber Karadağ’a girişte artık vize istenecek Türk vatandaşlarına kötü haber! Karadağ'a girişte artık vize istenecek

21:58
Libya’nın başkenti Trablus’ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor
Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor
21:25
Engin Polat’ın sosyal medya hesabına erişim engeli
Engin Polat'ın sosyal medya hesabına erişim engeli
21:14
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti’ye geçti
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti'ye geçti
20:25
Yalova’da emlakçıda dehşet: İş yerini sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
Yalova'da emlakçıda dehşet: İş yerini sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Irak, Türkiye’ye günlük 1 milyon varil petrol verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Irak, Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol verecek
19:12
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti’ye geçecek
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 22:25:14. #7.13#
SON DAKİKA: Kızıltepe'deki Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.