Kızıltepe Devlet Hastanesi Acil Servisi Tadilata Girdi - Son Dakika
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Kızıltepe Devlet Hastanesi Acil Servisi Tadilata Girdi

Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin acil servisi 90 günlük kademeli tadilata girdi. Hastane yönetimi, hizmet kalitesini artırmak ve daha iyi şartlarda hizmet sunmak amacıyla tadilat çalışmalarına başladı.

26.08.2024 18:49
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Kızıltepe Devlet Hastanesi acil servisinin 90 günlük kademeli tadilata girdiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin Mardin'deki hasta yoğunluğunun en fazla olduğu sağlık tesislerinden biri olduğu belirtildi.

110 yataklı ek binanın faaliyete girmesiyle çocuk acil servisinin ek binada faaliyet gösterdiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her geçen gün sağlık tesisimiz hizmet kalitesini artırmaktadır. Bu hususta vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda hizmete erişebilmesi için yıllar içinde fiziki olarak yıpranan erişkin acil servisimiz kademeli olarak tadilata girmiştir. Tahmini 90 gün sürecek çalışmada önce sarı alan, akabinde yeşil alanda modernizasyon çalışmaları ile tamamlanıp hizmetinize sunulacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kızıltepe Devlet Hastanesi Acil Servisi Tadilata Girdi - Son Dakika

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