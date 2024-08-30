Kızıltepe Kaymakamı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
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Kızıltepe Kaymakamı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anarak, milletin Zafer Bayramı'nı tebrik etti.

30.08.2024 13:16
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Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Şahin, mesajında, tüm dünyaya emsalsiz bir örnek teşkil eden 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümünü gururla kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

102 yıl önce tüm imkansızlıklara ve zorluklara rağmen altın harflerle yazılan emsalsiz büyük bir zafere ulaşıldığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bu kutlu gün vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere devletimizin bekası uğruna şehadete yürüyen tüm kahraman şehitlerimizi, ebediyete intikal eden şanlı gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle yad ediyor, kıymetli şehit ailelerimize, şanlı gazilerimize ve değerli ailelerine sağlık ve huzur dolu günler diliyorum. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kızıltepe Kaymakamı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika

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