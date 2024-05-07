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Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, kırsal mahalleleri ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Şahin Eymirli, Fındıktepe, Çetinler, Çağıl, Harmandüzü mahallelerine ziyarette bulundu.

Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Şahin, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Mahalle muhtarlarından bilgi alan Şahin, vatandaşların mağdur olmaması ve eksikliklerin giderilmesi için daire amirlerine talimat verdi.

Ziyaretleri sırasında karşılaştığı çocuklarla ilgilenen Şahin, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Mahalle sakinleri, Şahin'in ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Şahin, ziyaretlerindeki amaçlarının mahalle sakinleriyle doğrudan iletişim kurarak onların ihtiyaçlarını anlamak ve çözüm üretmek olduğunu belirtti

Ziyaretlerde, Kaymakam Şahin'e İlçe Jandarma Komutanı Evren Ekmekçi ve İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir de eşlik etti.