Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin Engelliler Haftası için mesaj yayımladı - Son Dakika
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Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin Engelliler Haftası için mesaj yayımladı

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin Engelliler Haftası için mesaj yayımladı

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Engelliler Haftası dolayısıyla toplumda farkındalık oluşturulması gerektiğini belirterek, engelli vatandaşların haklarının bilincinde olunması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için destek sağlanması gerektiğini vurguladı.

11.05.2024 10:35
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Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Şahin, mesajında toplumun her kesiminde farkındalık oluşturulmaya çalışılan Engelliler Haftası'nda, herkesin bir engelli adayı olduğunun hatırlatılması ve konuya hassasiyetle yaklaşılması gerektiğini belirtti.

Engelli vatandaşların her alanda mümkün olduğunca eşit fırsatlar sunarak tüm olanaklardan faydalanabilmeleri sağlanmaya çalışıldığını kaydeden Şahin, şunları kaydetti:

"Engelli kardeşlerimizin bizler gibi bu toplumun bir parçası olduğunu unutmadan, onların haklarını ihlal etmeden, onlara hayatın tüm alanlarında öncelik sağlayarak ayrıca haklarının bilincinde olarak, çocuklarımızı da bu bilinçlilik halinde yetiştirerek, onların hayatlarını başkalarına bağımlı olmadan geçirebilmelerini sağlayarak hem onların yaşam kalitelerini yükseltmiş hem de daha duyarlı, birbirine saygılı bir toplum yapısı oluşturmuş oluruz. Bu bağlamda engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek için elimizden gelen her türlü desteği sağlamalı ve üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle 10-16 Mayıs Engeliler Haftası'nın farkındalık, hassasiyet ve duyarlılık seviyemizi artırması ümidiyle tüm engelli vatandaşlarımıza sağlık ve mutluluk diliyorum."

Kaynak: AA

Engelliler Haftası, Abdullah Şahin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin Engelliler Haftası için mesaj yayımladı - Son Dakika

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