Kızının Eski Sevgilisi Öldürüldü

21.05.2026 16:20
Ömer Sıcak hakkında, kızının eski sevgilisi Seyit Muhammet Talay'ı öldürmekten ömür boyu hapis istendi.

İANTALYA'da kızının eski sevgilisi Seyit Muhammet Talay'ı (27) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Ömer Sıcak (51) için savcı, mütalaasında, ömür boyu hapis istedi.

Olay, 25 Aralık 2024'te Aksu ilçesinde meydana geldi. Seyit Muhammet Talay, sevgilisi A.S. (25) ile ayrıldıktan sonra iddiaya göre kızın ailesi ile aralarında husumet başladı. Talay, olay günü A.S.'nin evinin önünden aracıyla geçtiği sırada eski sevgilisi ve kardeşleri ile tartıştı. Genç kızın babası Ömer Sıcak ve aile bireylerinin gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Seyit Muhammet Talay bıçaklandı. Talay, babası Ramazan Talay ve kuzeni Serdar Elgün'ü arayıp bıçaklandığını söyledi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Seyit Muhammet Talay, ihbarla olay yerine gelen polise, bilincini kaybetmeden önce kendisini bıçaklayan kişinin Ömer Sıcak olduğunu söyledi. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Talay, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ömer Sıcak tutuklanırken, kızları A.S., D.S. ve S.T. serbest bırakıldı. Ömer Sıcak, kızları A.S. ve D.S. hakkında 'Kasten öldürme', S.T. hakkında 'Suç delillerini gizleme, yok etme' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede; Ömer Sıcak, A.S. ve D.S.'nin birlikte hareket ettikleri, maktul yaralı haldeyken A.S. ve D.S.'nin saldırmaya devam ettiği belirtildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 9'uncu duruşmasına, maktul Seyit Muhammet Talay'ın ailesi, tutuklu sanık Ömer Sıcak, tutuksuz sanıklar A.S., D.S. ve S.T. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanık Ömer Sıcak hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası talep etti. Savcı, tutuksuz sanıklar A.S. ve D.S. hakkında ise 'Kasten öldürme' suçu kapsamında değerlendirme yaparak, sanıkların olayın gerçekleşmesinde kolaylaştırıcı rol üstlendikleri gerekçesiyle 'Suça yardım etme' hükümlerinin uygulanmasını istedi. Savcı, tutuksuz sanık S.T.'nin ise beraatini talep etti. Duruşma ertelendi.

Kaynak: DHA

