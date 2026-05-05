Kızkalesi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu
05.05.2026 21:21
MERSİN'de hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının 22 dereceye ulaştığı tarihi tatil bölgesi Kızkalesi'nde hafta sonu yoğunluk oluştu.

Meteorolojinin birçok bölge için don, soğuk hava ve yağış uyarısı yaptığı günlerde, Erdemli ilçesindeki dünyaca ünlü Kızkalesi'nde hissedilen hava sıcaklığı 26, deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece olarak ölçüldü. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi, hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Tatilciler, Kızkalesi'nde kano kullanıp, gezi tekneleriyle denize açıldı. Kumda oynayan çocuklar günün keyfini çıkarttı.

'GEÇEN YILDAN DAHA İYİ BİR SEZON BEKLİYORUZ'

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, Kızkalesi'ndeki tüm tesislerin yaz hazırlığını tamamlayarak misafirlerini beklemeye başladığını söyledi. Öztop, "Türkiye'nin birçok bölgesinde kış şartları devam etmesine rağmen Kızkalesi'nde tatilciler yazı getirdi. Bölgedeki hareketliliğin 9-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Türkiye Kültür Yolu Festivali ile zirve yapmasını bekliyoruz. Sezonda da beklentimiz çok yüksek. Geçen yıldan daha iyi bir sezon geçirmeyi umut ediyoruz" dedi.

Tatilciler ise Kızkalesi'ne yaz geldiğini belirterek, denizin havuz gibi berrak ve temiz olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
