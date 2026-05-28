KKKA\'dan Sivas\'ta Bir Kişi Hayatını Kaybetti

SİVAS'ta 5 gündür Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gören Rıza Demir (55), hayatını kaybetti.

Hafik ilçesine bağlı Adamlı köyünde hayvancılıkla uğraşan evli ve 4 çocuk babası Rıza Demir, 5 gün önce yüksek ateş ve mide bulantısı yaşamaya başladı. Demir, durumu ağırlaşınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan kontrolde Demir'in kanında KKKA virüsü tespit edildi. Demir'in vücudunda yapılan taramada ise keneye rastlanmadığı belirtildi. Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi devam eden Demir, dün akşam hayatını kaybetti. Ailesine teslim edilen Demir'in cenazesi defnedilmek üzere Adamlı köyüne götürüldü.