KKTC Başbakanı Duruşmaya Katıldı

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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına katıldı.

Üstel, beraberindeki heyetle katıldığı duruşmanın ardından Adıyaman Adliyesi önünde, gazetecilere açıklama yaptı. Üstel, duruşmayı aralıksız takip ettiklerini söyledi.

KKTC halkının Grand İsias Hotel davasında bütünleştiğini aktaran Üstel, şöyle devam etti:

"Ailelerle muhalefet partileriyle, bakanlarla, basın mensupları ve milletvekillerimizle duruşma salonundayız. KKTC ilk defa bir davada bütünleşti, tek yürek oldu. Çünkü bu çocuklar artık bizim ülkenin çocukları, evlatları, yavrularıdır. Onların acısını unutmak kolay değil. Unutmayacağız. Bu acıyı unutmamak için de buna sebep olanları yargılamak için Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine sığınıyoruz."

Sanıkların ceza almalarını isteyen Üstel, "Bugün 5'inci duruşma yapıldı, bu duruşmada da sanıkların tutukluluğu devam ediyor. 6'ıncı duruşma 24 Aralık'ta başlayacak. Yaklaşık 2 gün sürebilir." dedi.

Davanın örnek olması adına mücadele verdiklerini aktaran Üstel, "Bizler en azından manen bir huzura kavuşmuş oluruz ama en önemlisi bu tip doğal afetlerin yaşanmaması adına bir örnek olur diye düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyoruz ve adalet tecelli edecek. En azından bu yaşanan acılar inşallah bundan sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanmaz diye düşünüyorum." diye konuştu.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da sorumluların cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, KKTC'den sporcuların da aralarında yer aldığı 72 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Hotel'ine ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 3 Ocak'ta, ikinci duruşması 26 Nisan'da, üçüncü duruşması 12 Haziran'da dördüncü duruşması 22 Ekim'de, 5'inci duruşma ise bugün görüldü. Duruşma, 24 Aralık'a ertelendi.