Üye Girişi
KKTC Başbakanı'ndan Savaş Uyarısı

05.03.2026 16:06
Ünal Üstel, GKRY'nin adadaki gerilim ve yanlış adımlarını eleştirerek savaş uyarısı yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, füzelerin üzerinde uçtuğu, insansız hava araçlarının (İHA) çarptığı Güney Kıbrıs'taki durumun iç açıcı olmadığını belirterek, "Ne yazık ki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) son dönemlerde attığı yanlış ve sorumsuz adımlar, Ada'mızı hiç istemediğimiz bir savaş ortamının içine sokmuştur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Lefkoşa'ya gelişi sırasında Ercan Havalimanı'ndaki ortak basın toplantısında konuşan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, ülkesi ile Türkiye arasında hayati bağlar bulunduğunu belirtti.

Üstel, Türkiye'nin garantörlüğü ve Ada'daki varlığının, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve Doğu Akdeniz'deki dengelerin korunması açısından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu Ada'nın üç garantör ülkesi vardır. Yunanistan, 1963'ten 1974'e ve en nihayetinde 15 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği son darbeyle bu Ada'ya savaşlar getirmiştir. İngiltere üslerini savaşın bir parçası haline getirerek Ada'yı bir kez daha çatışma riskinin içine sürüklemiştir. Bu Ada'ya tek barışı getiren ve bu barışın 50 yılı aşkın süredir kalıcı olmasını sağlayan garantör ülke Türkiye'dir."

Basın toplantısında bölgedeki son gelişmeleri de değerlendiren KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC olarak her türlü ihtimale karşı hazırlık yaptıklarını ve Güney Kıbrıs'ta yaşanılan endişenin hiç birinin KKTC'de olmadığını anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Çünkü bizim güvencemiz, garantörümüz, kardeşimiz ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türkleri için taşıdığı rolün önemi bir kez daha açıkça ortaya çıkmaktadır. Türkiye'nin garantörlüğü ve Ada'daki varlığı, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve Doğu Akdeniz'deki dengelerin korunması açısından hayati öneme sahiptir."

Üstel, son gelişmelerin ardından GKRY'deki Rum halkının korku ve huzursuzluk içinde olduğunu dile getirerek, füzelerin üzerinde uçtuğu, İHA'ların çarptığı Güney Kıbrıs'taki durumun iç açıcı olmadığına dikkati çekti.

Üstel GKRY yönetiminin attığı adımlara dikkat etmesi gerektiğini kaydederek, "Ne yazık ki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) son dönemlerde attığı yanlış ve sorumsuz adımlar, Ada'mızı hiç istemediğimiz bir savaş ortamının içine sokmuştur. Fransa ve İsrail ile yapılan askeri anlaşmalar, Ada'nın güneyinde başlatılan yabancı güçlere üs verme yarışı ve hali hazırda bulunan İngiliz üslerinin savaşın bir parçası haline getirilmesi, GKRY'i fiilen çatışmanın tarafı haline getirmiştir." diye konuştu.

"Biz egemen eşitlikten asla taviz vermiyoruz ve vermeyeceğiz"

KKTC Başbakanı Üstel, basın toplantısında, egemenliklerini asla tartışma konusu yapmayacaklarını belirterek, "Egemenlik devletler için vazgeçilmezdir. 1960 Anayasası'nı yok sayarak, ortadan kaldırarak, Kıbrıs Cumhuriyetini işgal ederek, kendini Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek egemen gücü olarak gören Rum yönetiminin Kıbrıs Türk toplumunu yok sayarak imzaladığı askeri iş birliği antlaşmalarına da biz müdahale edemiyoruz. Bu durum bize çok açık bir gerçeği göstermektedir: Egemenlik devletler için vazgeçilmezdir. Bu nedenle Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği de tartışmaya açık değildir. Biz egemen eşitlikten asla taviz vermiyoruz ve vermeyeceğiz."

"Projelerin tamamlanmasını hedefliyoruz"

KKTC Başbakanı Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın ziyareti ile ülkesinde devam eden ve yeni yapılması planlanan projeleri gözden geçirme fırsatı bulacaklarını anlatarak, "Bu yıl özellikle yol, hastane, okul, enerji ve dijital altyapı alanlarında başlatılan önemli projelerin tamamlanmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bu yatırımların, ülkenin geleceğini güçlendirecek ve halkın yaşam kalitesini yükseltecek son derece önemli adımlar olduğuna dikkati çeken Üstel, her alanda kendilerine destek veren Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

