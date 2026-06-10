KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Bakan Çiftçi\'yi kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, resmi temaslarda bulunmak üzere Lefkoşa'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti.
KKTC Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eşlik etti.
Görüşme sonrası karşılıklı hediye teatisi yapıldı.
Bakan Çiftçi'nin KKTC temasları kapsamında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i ziyaret edeceği bildirildi.
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