KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Temsilcisini Kabul Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Erhürman ile Cuellar'in görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşmenin yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdüğü ve görüşmede Kıbrıs sorunu, güven artırıcı önlemler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, kabulden sonra bir açıklama yapmadı.

Temsilci Cuellar ise ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kıbrıs konusundaki 5+1 toplantısı (BM gözetiminde Türkiye, İngiltere, Yunanistan, KKTC ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin katılımı ile) için hazırlık yaptıklarını ve bu toplantının temmuz veya ağustos ayında olabileceğini söyledi.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, Kıbrıs ziyareti kapsamında bugün sabah saatlerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile de görüşmüştü.