KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Metsola ve Leyen'e Tepki - Son Dakika
KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Metsola ve Leyen'e Tepki

19.03.2026 22:36
Tufan Erhürman, Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola'nın EOKA kutlamasına ve Leyen'in açıklamalarına yanıt verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola'nın terör örgütü EOKA'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamasına tepki gösterdi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Erhürman, "Avrupa Parlamentosu Başkanı Sayın Roberta Metsola, EOKA'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamış. Sayın Metsola 'büyük bir coşkuyla' EOKA'nın kuruluş yıl dönümünü kutlarken, bu örgütün Kıbrıslı Türkler için ne anlam ifade ettiğini bilmiyor muydu?" ifadelerini kullandı.

Erhürman, Ada'da çözümü desteklediklerine dair beyanlarda bulunan uluslararası kuruluşların yetkililerinin, bu beyanlarıyla Kıbrıs'taki iki eşit kurucu ortaktan biri olan Kıbrıslı Türklerin güvenini her gün biraz daha fazla sarstıklarının farkına varmaları gerektiğini vurguladı.

Erhürman'dan, Avrupa Komisyonuna "Bizans" tepkisi

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yaptığı yazılı açıklamada ise Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in kamuoyuna yansıyan açıklamalarına tepki gösterdi.

Erhürman, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in yapay zeka alanındaki yenilikçi gelişmeleri anlatırken, "Bu teknolojileri, Bizans kiliselerinin gölgesinde geliştirdik." şeklinde beyanatta bulunduğunu hatırlatarak "Sayın Ursula von der Leyen, bu Ada'nın Bizans kiliselerinden ibaret olduğunu mu sanıyordu?" ifadesine yer verdi.

Erhürman, von der Leyen'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ziyareti sırasında sınırdaki bariyer arasından KKTC'ye baktığına da işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Ursula von der Leyen 'delikten baktırma ritüelinin' parçası haline getirilirken, pek çok Avrupa Birliği (AB) yetkilisinin yürüyerek veya arabalarıyla kuzeye geçip bizlerle görüştüğünden haberdar değil miydi? Dediğim gibi art arda geliyor. AB, Kıbrıs'ı bilmiyorsa bir zahmet öğrenmek, biliyorsa tutumunu yeniden gözden geçirmek zorundadır."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Metsola ve Leyen'e Tepki - Son Dakika

İllere göre bayram namazı saatleri İllere göre bayram namazı saatleri
İsrail’den bir ilk Hazar Denizi’nde 5 İran gemisini vurdular İsrail'den bir ilk! Hazar Denizi'nde 5 İran gemisini vurdular
Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu
Savaşın seyrini değiştirecek sözler İran’a Körfez ülkesinden ültimatom geldi Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi
Savaşta büyük kırılma Trump, İsrail’i dünyanın önüne attı Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Galatasaray’dan saat 04.30’da açıklama: Noa Lang ve Osimhen’den kötü haber Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber

22:52
Sergen Yalçın, ’’30 gündür oruç tutan tek oyuncu o’’ deyip öğrencisini övdü de övdü
Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü
22:11
Netanyahu konuşurken, İran İsrail’in rafinelerini füzelerle vurdu
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu
21:56
Beşiktaş, Kasımpaşa’yı 5 maç sonra devirdi
Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi
20:59
İddia değil ABD’nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran’dan önce o ülke
İddia değil ABD'nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran'dan önce o ülke
20:28
Özgür Özel’le ilgili çarpıcı iddia Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
19:40
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Metsola ve Leyen'e Tepki - Son Dakika
