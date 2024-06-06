KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Mersinlik-Tatlısu arasındaki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Mersinlik-Tatlısu arasındaki orman yangını kontrol altına alındı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Mersinlik-Tatlısu arasındaki orman yangını kontrol altına alındı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersinlik-Tatlısu arasında çıkan orman yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Tatar, Türkiye'den gelen helikopterin müdahale ettiğini ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterin çalışmalara devam ettiğini belirtti.

06.06.2024 20:39
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersinlik-Tatlısu arasında çıkan orman yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Mersinlik-Tatlısu arasındaki ormanlık arazide saat 15.00 civarında yangın çıktı.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Tatar, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Tatar, Türkiye'den gelen helikopterin yangına müdahale ettikten sonra geri döndüğünü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterin ise çalışmalara devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Mersinlik-Tatlısu arasındaki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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