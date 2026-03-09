KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Tarsus'ta

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ile bir araya geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Tatar, Akyüz'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette, KKTC Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay ve Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevfik Odman da yer aldı.