KKTC Cumhurbaşkanlığı, BMGK\'nın Kıbrıs\'taki BM Barış Gücü\'nün görev süresinin uzatılması kararını eleştirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün (BMBG) görev süresinin uzatılması hususunda sadece GKRY'nin rızasının aranması prosedürünün sürdürülebilir olmadığını bildirdi.
KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, BMGK'nın Kıbrıs'ta görev yapan BMBG'nin görev süresini bir yıl daha uzattığı hatırlatılarak, bu uzatma kararıyla yanlı tutumu bir kez daha devam ettirmeyi tercih ettiği belirtildi.
Açıklamada, BMGK kararında "federasyon" temelli çözüme de atıf yapması eleştirilerek, "Kararda gasbettikleri statünün devam etmesini sağlamasından dolayı Rum tarafınca desteklenen ve başarısızlığı defaten ispatlanıp tüketilen federasyon zeminine atıf yapılması Güvenlik Konseyi'nin yanlı tutumunun en sarih göstergesidir." denildi.
Yeni ve resmi bir müzakere sürecinin ancak Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesi ile mümkün olacağı vurgulanan açıklamada, BMGK kararının, yıllardır süregelen Rum ihlallerini adeta teşvik eden ve KKTC tarafından istikrarın sağlanmasına yönelik Ada'da atılan adımları tehdit eder nitelikte olduğunun altı çizildi.
BMBG'nin KKTC ve ara bölgede yürütmekte olduğu faaliyetlerini yasal bir zemine oturtmasının ve karşılıklı kabul edilebilir bir yöntem bulmasının elzem hale geldiğine işaret edilen açıklamada, "BM Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılması hususunda sadece GKRY'nin rızasının aranması prosedürü sürdürülebilir değildir." ifadeleri kullanıldı.
BMGK'nin kararında özel statüye sahip ara bölgedeki Pile köyündeki duruma yönelik ifadelerin yer almasına da tepki gösterilen açıklamada, köyde yaşayan vatandaşların talepleri üzerine yapımına başlanılan yolun BM'nin taraflı yaklaşımına kurban edilmek istendiğine dikkati çekildi.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in İstanbul'da kendisine ait çay ocağında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili konuşan bir görgü tanığı dikkat çeken ifadeler kullandı. Pişkin'in tehdit edildiğini söyleyen Pişkin, "Yanındayken kendisinde biraz tedirginlik vardı. Biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu." dedi.
Eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Silahın tutukluk yapması üzerine saldırganın olay yerinden hızla uzaklaştığı öğrenilirken Ergen, son zamanlarda siyasette yaşadığı olayların bu tatsız olayın sebebi olduğunu söyledi. Öte yandan saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.
CHP lideri Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Eskişehir" tartışmasında kendisi hakkındaki eleştirilere yanıt vererek, "Ben gerçekten çok şaşırdım bu konuşmaya. İki ihtimal var. "Birisi Sayın Genel Başkanımız ciddi şekilde yanıltılmış. İkincisi de Genel Başkan bizimle kavga etmek istiyor. Ben kavga etmeyeceğim. 'Saray geçmişte birlikte olduklarımızı karşımıza çıkarıyor' derken Eskişehir'de İYİ Parti'den seçilip, AK Parti'ye geçen irade hırsızına laf ediyorum." dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Gaziantep FK maçında taraftarların protesto ettiği yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na sahip çıktı. Tarafatrlara uyarıda bulunan Özbek, "Kerem Aktürkoğlu bizim kaptanımız. Bu tür hareketlerle oyuncumuzun performansını etkileyecek şeyler yapmamalı taraftarlarımız, rica ediyorum. Kerem bizim geleceğimiz, çok önemli oyuncularımızdan birisi" dedi.
Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan görülen davada karar çıktı. Sanıklardan biri 1 yıl 6 ay, diğeri 2 yıl 6 ay hapis cezası alırken, Oktar ile örgüt yöneticisi 12 sanık aynı suçu örgüt kapsamında işledikleri gerekçesiyle 4'er yıl hapisle cezalandırıldı.
Ankara'da aile içi şiddet konusuyla ilgili polis merkezine götürülen bir kadın seyir halindeki polis aracından atladı. Kendini yola atan kadına başka bir araç çarptı. Hayatını kaybeden kadınla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 4 aydır kan gölüne çevirdiği Gazze Şeridi'nin geleceğiyle ilgili 4 aşamalı bir yol haritası taslağı hazırladığı ve bunu ABD ile paylaştığı öğrenildi. Taslak metinde Suudi Arabistan, Mısır, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in katılımıyla kurulacak bir Arap koalisyonu ile işbirliği içinde Gazze Şeridi'nde Fetih ve Hamas'ın yer almadığı yeni bir Filistin yönetiminin oluşturulması gibi detaylar da yer alıyor.
Riyad Sezon Kupası'nda Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami ile karşılaşacak olan Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun sakatlandığı açıklandı.
Son Dakika › Güncel › KKTC Cumhurbaşkanlığı, BMGK'nın Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılması kararını eleştirdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?