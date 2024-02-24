KKTC'de Berat Kandili Kutlamaları - Son Dakika
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KKTC'de Berat Kandili Kutlamaları

KKTC\'de Berat Kandili Kutlamaları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki camilerde, ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Lefkoşa'da bulunan Hala Sultan Camisi'nde düzenlenen programla kutlandı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi ve İslam alemi için dualar edildi.

24.02.2024 22:23
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) camilerde, ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili idrak edildi.

Başkent Lefkoşa'da bulunan Hala Sultan Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

İlahilerin seslendirildiği programda namaz kılındı, İslam alemi için dualar edildi.

Kaynak: AA

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