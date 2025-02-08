KKTC'de Gençlik Kongresi Düzenlendi - Son Dakika
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KKTC'de Gençlik Kongresi Düzenlendi

KKTC\'de Gençlik Kongresi Düzenlendi

KKTC'de, dijital dönüşüm ve gençlerin geleceği üzerine bir kongre gerçekleştirildi.

08.02.2025 19:16
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), "Gençlik ve Gelecek: Dijital Dönüşüm ve Beta Çağına Giriş" kongresi düzenlendi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi ile Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği işbirliğinde düzenlenen kongreye, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı milletvekilleri ile öğrenciler katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, başkent Lefkoşa'daki Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılışında, bugün gençlerin geçmişe göre kariyer açısından geleceklerini belirleme şanslarının daha fazla olduğunu belirterek, ülkenin turizm, tarım ve eğitim sektöründeki başarılarının teknoloji firmalarının Ar-Ge çalışmalarıyla daha da iyi noktalara geleceğini söyledi.

Gençlerden, KKTC'yi sevmelerini ve ülkenin kültürel değerlerine önem vermelerini isteyen Tatar, "Gençlerimiz, KKTC'nin kolay kurulmadığı ve asla dış güçlerin saldırılarına boyun eğmediği bilincinde yetişmeli." dedi.

Tatar, kendi gençliğinde bilgisayar bulmanın zor olduğunu dile getirerek, bugün gençlerin dünyanın her yeri ile cep telefonu ve bilgisayarlarla iletişim kurduğuna işaret etti.

"Gençlik ve Gelecek: Dijital Dönüşüm ve Beta Çağına Giriş Kongresi"nde, İTÜ KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Burçkin Dal, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya ve Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği Eş Başkanı Doğuş Ertoprak da konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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